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تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
"جمعيات شرق مكة" بين الاستدامة والشمولية في الخدمات.. ومهتمون: هكذا يجب أن تكون
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
مرشد إيران يقر بفداحة الوضع الوبائي .. والسلطات ترد بالإغلاق
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
وعد "الدولة الديمقراطية الحديثة" يتبخر.. أفغانستان لقمة سائغة للتطرف
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2 كجم من الحشيش المخدر بالحدود الشمالية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
الزبادي والزهايمر.. ارتباط تؤكده دراسة علمية حديثة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
طالبان تفرج عن آلاف الإرهابيين من "داعش".. و"بايدن" يتدخل
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
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خالد الغندور و زوجته يكشفون طريقة تعارفهما و يؤكد : مكنتش تعرف أنا مين
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 28 يوليو 2021 04:07 مساءً
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