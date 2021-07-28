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سكرتير عام محافظة بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البرى الجديد

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سكرتير عام محافظة بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البرى الجديد سكرتير عام محافظة بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البرى الجديد

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تفقد اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد الأربعاء، سير العمل بمحطة صرف البترول الجديدة بحي الضواحي بحضور مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات المشرفة على المشروع، كما تفقد خلال جولته آخر مستجدات العمل بمشروع الصرف الصحي بالضواحي بحضور المهندسة امل حامد الالفي مدير مشروعات المنحة الأوروبية مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في الموعد المقرر.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بكافة المشروعات التنموية والخدمية المقامة بالمحافظة.

واستكمل السكرتير العام جولته الميدانية بمتابعة انتظام سير العمل بالميناء البري الجديد وتقديم الخدمات للمسافرين بما يوفر خدمات مميزة لزائري بورسعيد وأبناءها.

المصرى اليوم

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