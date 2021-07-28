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«بنها» تستضيف أستاذًا بجامعة ليون بأسبانيا لبحث تبادل أعضاء التدريس والطلاب (صور)

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استقبلت جامعة بنها، الدكتورة إلينا بيريز الأستاذ بكلية التربية جامعة ليون بأسبانيا، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة وجامعة ليون بأسبانيا ضمن مشروع ايراسموس، بحضور الدكتورة ايمان عبدالحق عميد كلية التربية، والدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية وأعضاء فريق المكتب.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في بيان صحفي الأربعاء، إن الزيارة تأتي في ضوء تفعيل مشروع تبادل أعضاء هيئة التدريس بين جامعة بنها وجامعة ليون بأسبانيا، حيث استضافت الجامعة الإسبانية الدكتورة هالة زايد الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري لزيارة كلية الهندسة الصناعية وعلوم وهندسة الحاسب والاطلاع على الإمكانيات العلمية بجامعة ليون في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، بينما استضافت جامعة بنها الدكتورة إلينا بيريز والتى ألقت محاضرتين بكلية التربية إحداهما لأعضاء هيئة التدريس عن نظام التعليم بأسبانيا والأخرى للطلاب عن طرق تدريس مبتكرة في تدريس اللغة الإنجليزية.

وأضاف «الجيزاوي»، أن جامعة بنها حريصة على الانفتاح على العالم من خلال تدعيم أواصر التعاون وتكوين شراكات بين الجامعة ومختلف الجامعات العالمية الكبرى.

من جانبه، قال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، إنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتبادل الطلابى بين جامعتي بنها وليون الاسبانية، بالاضافة إلى اقامة مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أنه على هامش الزيارة تم تنظيم رحلة ترفيهية للزائرة الاسبانية لزيارة أهم المعالم السياحية في .

جامعة بنها تستضيف أستاذا بجامعة ليون بأسبانيا ضمن اتفاقية تبادل أعضاء هيئة التدريس
جامعة بنها تستضيف أستاذا بجامعة ليون بأسبانيا ضمن اتفاقية تبادل أعضاء هيئة التدريس
جامعة بنها تستضيف أستاذا بجامعة ليون بأسبانيا ضمن اتفاقية تبادل أعضاء هيئة التدريس
جامعة بنها تستضيف أستاذا بجامعة ليون بأسبانيا ضمن اتفاقية تبادل أعضاء هيئة التدريس
جامعة بنها تستضيف أستاذا بجامعة ليون بأسبانيا ضمن اتفاقية تبادل أعضاء هيئة التدريس

المصرى اليوم

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