محافظ الشرقية يشيد بنجاح موسم حصاد القمح وتصدر المحافظة المركز الأول في التوريد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديريتي التموين والزراعة والجهاز التنفيذي، لنجاح موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، وحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى إجمالي كمية الأقماع المحلية التي تم توريدها بلغت 650 ألف و69 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد من منتصف شهر أبريل الماضي.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء رضا فوزي مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبها، قدمت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، الشكر لمحافظ الشرقية لدعمة الدائم ومتابعته المستمرة لموسم حصاد القمح منذ بدايته حتى الإنتهاء منه، وكذلك المتابعة الدائمة لمواقع تجميع وتخزين القمح والتي بلغت ٤٧ موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة، وحل كافة المشكلات والعقبات التي واجهت أعمال التخزين، مشيرة إلى أن الشرقية إستطاعت على مدار الثماني سنوات الماضية أن تحافظ على المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد القمح كماً وجودة.

بينما أشار المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحاً هذا العام بلغت ٤٠٨ ألفا و٨٩٨ فدان، وجاء متوسط إنتاجية الفدان 19.1 أردب للفدان الواحد بزيادة أردب عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلى إنتقاء الأصناف الجيدة في الزراعة، والأخذ بالتوصيات الفنية التي قدمها المهندسين الزراعيين للمزارعين.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح لأي محاولة للتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو التبوير ،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.