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فريق أطفال بلا مأوى يستجيب لشكوى والدة فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

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فريق أطفال بلا مأوى يستجيب لشكوى والدة فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة فريق أطفال بلا مأوى يستجيب لشكوى والدة فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

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تعاملت منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع استغاثة وردت من خلال الخط الساخن، حيث أشارت الإستغاثة إلى مناشدة إحدى السيدات والتي تقيم بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل لإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني من شلل رباعي وضمور بالمخ.

ومع التعامل مع الشكوى؛ تم العثور على الطفلة في حالة إنهيار وصراخ شديد داخل مسكنها، وذلك إثر تعرض والدها والعائل الوحيد لها لمرض مفاجئ ونقله لمستشفى التأمين الصحي في حالة خطيرة فاقدا للوعي.

ومن خلال التنسيق مع المسؤولين بفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي والسيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، توجه أعضاء فريق البرنامج إلى موقع الإستغاثة، وتم نقل الطفلة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية، وفي سياق متصل يتابع المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الحالة الصحية لوالد الطفلة لحين تعافيه.

المصرى اليوم

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