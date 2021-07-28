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طلب إحاطة بسبب مشكلات ماكينات حصد المحاصيل بالشرقية

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طلب إحاطة بسبب مشكلات ماكينات حصد المحاصيل بالشرقية طلب إحاطة بسبب مشكلات ماكينات حصد المحاصيل بالشرقية

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كشف النائب خالد عبدالمولي، عضو مجلس النواب عن محافطة الشرقية، قيام الفلاحين بالمحافظة باستعارة معدات الميكنة الزراعية من للقيام بحصاد محصولهم، وهو الأمر الذي قال النائب إنه بؤدي إلى إتلاف الزرع في أوقات كثيرة بسبب تأخر الماكينات عن الحضور في الموعد المحدد للحصاد.

وقال «عبدالمولي» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» اليوم الأربعاء، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن بشأن عدم الاستغلال الأمثل للماكينات الزراعية في مراكز الحسينية، منشأة أبوعمر، صان الحجر، الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وأوضح النائب أن هناك بعض التقصير في مراكز بمحافظة الشرقية، مما يجعل الفلاح لا يشعر بجهود وزارة الزراعة، مثل لجوء الفلاح إلى شراء مكاينة من السوق، بدلاً من الحكومة، بسبب سوء حالة الماكينة الحكومية.

ولفت إلى أن الفلاح يعاني من عدم توفير المبيدات الزراعية بالجمعيات، متهمًا أعضاء الجمعية بتوريد المبيدات الزراعية للمقربين بالواسطة والمحسوبية، أو يتم بيعها في الأسواق السوداء بأسعار أغلى.

وأوضح النائب أن الفلاح يضطر إلى حصد بنجر السكر قبل موسمه بشهر حتى يستطيع بيعه بسعر مجزي.

المصرى اليوم

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