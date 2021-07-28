«تحدي المختبر».. برنامج جديد لتبسيط العلوم على قناة مدرستنا

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بعد نجاح برنامج شارع العلوم، يخوض المذيع عبدالله عنان تجربة علمية جديدة عبر قناة مدرستنا التعليمية، ويقدم برنامج «تحدي المختبر» الذي يتنافس فيه طلاب المراحل الإبتدائية والإعدادية على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية.

قدم عنان على مدار حلقات متعددة من برنامج شارع العلوم شرحا مبسطا للتجارب والقوانين والمصطلحات العلمية، الذي حاول من خلاله تحويل المادة العلمية المعقدة في الكيمياء والفيزياء إلى كلمات وتجارب معاني مبسطة للطلبة.

ويعود عبدالله عنان مرة أخرى من خلال برنامج تحدي المختبر لتكرار رسالته، لكن هذه المرة عبر برنامج مسابقات هو الأول من نوعه في الوطن العربي، يقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية وتضم فقراته أيضا أسئلة في الكهرباء والأحياء والجاذبية.

وأعلنت قناة مدرستنا فتح باب المشاركة في مسابقات برنامج «تحدي المختبر»، الذي يقوم على تصفيات بين الطلبة، وتشهد حلقاته اليومية تحديات ساخنة بين الفتيات والأولاد في المراحل التعليمية المختلفة.

يعرض «تحدي المختبر» يوميا من الأحد للخميس في تمام الواحدة ظهرا ويعاد في تمام السادسة والنصف مساء على قناة مدرستنا، ويتنافس العشرات من التلاميذ على اللقب الأول بالبرنامج، تتضمن المسابقة اجتياز 3 مسابقات في كل حلقة كل منها عبارة عن اختبار علمي من نوع خاص.

الأولي هي «تحدي النانو»، وهو عبارة عن تقديم مقدم البرنامج للمتسابقين معلومة صغيرة أو قانون ويطلب منهم تحويله إلى تصميم معين أو موديل أو تطبيق لهذا القانون في تجربة عملية مثل قانون له علاقة بالإتزان ويمكن أن ينتج عنه موديل جناح طائرة.

المسابقة الثانية في تحدي المختبر، تسمى«هيحصل ايه لو» وهي عبارة عن تجربة تقوم على قانون معين يدرسه الطلاب في المدرسة مثل«هيحصل ايه لو حطينا كرة معدن على سائل زئبق هل تطفو ولا تغرق؟

التحدي الثالث هو «أكشن علوم»، وهي مسابقة قائمة على أنشطة يقوم بها الطلاب باستخدام قوانين علمية مثل «كيف يمكن تفريغ حوض مياه بسرعة من خلال قانون علمي».

مقدم تحدي المختبر هو عبدالله عنان، مهندس بترول، شغفه حب العلم وتبسيطه للطلاب، واستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتقديم محتوى رائج وتقديم التجارب العلمية بصورة ملفتة للنظر.

يعتمد عبدالله عنان في فيديوهاته التي تنتشر على السوشيال ميديا على تقديم التجارب المعقدة وشرحها بطريقة مبسطة ومحببة، وله شعبية كبيرة بين الطلاب والكبار أيضا، ووصل عدد مشاهداته إلى نصف مليار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أبرزها تيك توك الذي تصل فيه فيديوهاته إلى 300 مليون مشاهدة.

يحلم عنان بتغيير أسلوب عرض المناهج العلمية وتقديمها جميعا بصورة مرئية لأن الطلاب يفضلون المشاهدة عن القراءة خاصة فيما يتعلق بالتجارب، وسعى كثيرا لتحقيق هدفه عبر الحصول على تدريبات وكورسات في تقديم البرامج وإنتاج محتوى خاص بالطلاب.

ويهدف مستقبلا إلى إقامة مركز علوم في كل محافظة في مصر، وكتابة محتوى لمسرحيات مرئية مدتها ساعتين تحكي عن تاريخ علماء المسلمين مثل ابن الهيثم وأبو بكر الرازي.