أول تعليق من محمد رجب بعد وفاة والده: اللهم اجعل قبره نورا لا ينقطع

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عبر الفنان محمد رجب، عن حزنه الشديد لفقدانه والده، والذي وافته المنية صباح أمس، مُطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، دون إعلان موعد العزاء حتى الآن.

ونشر رجب مجموعة صور تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» ،وعلق عليها قائلا :«الله يرحمك ويغفرلك يا بابا ويدخلك الفردوس الاعلي اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين».

وبعد نشره الصور انهالت عليه دعوات الرحمة لوالده، من متابعيه ومن زملائه من الوسط الفني، فكتب الفنان كريم عبدالعزيز :«ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجمعنا معاه على ألف خير يا حبيبى»، فيما كتبت الفنانة إيمان العاصي :«البقاء لله الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه في نعيم لا ينقطع ابدآ».

وكان أعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، عن وفاة والدهما بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث حرص محمد رجب قبل ساعات من وفاة والده على طلب الدعاء لوالده بالشفاء العاجل عبر «ستورى» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو بموقع «إنستجرام».

يُذكر أن محمد رجب شارك خلال شهر رمضان الماضي في أحداث مسلسل «الاختيار 2 رجال الظل»، حيث قدم دور ضابط مخابرات.