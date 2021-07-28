عن حياة الفنان محمد فوزي .. «ذهب الليل» بمكتبة الإسكندرية السبت (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قال المخرج محمد مرسي، مدير فرقة الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي «ذهب الليل» من إنتاج الفرقة يستعد لعرضه يومي السبت والأحد المقبلين، بمكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات بالقاعة الكبرى، ذلك ضمن مهرجان الصيف الدولي في دورته ١٩ في الثامنة والنصف مساء.

جدير بالذكر أن عرض «ذهب الليل» ضمن عروض مبادرة «المؤلف مصري» التي أطلقها البيت الفني للمسرح العام الماضي، وقمتها فرقة مسرح الإسكندرية، والتي تهدف إلى تنشيط الحركة المسرحية ودعم المؤلف المصري.

العرض المسرحي «ذهب الليل»مستوحى من حياة الفنان محمد فوزي، من خلال التركيز على المحطات الفنية المختلفة التي مر بها وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والانتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني والتأليف السينمائي، العرض من بطولة أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، تأليف أحمد عسكر، اخراج سعيد قابيل.