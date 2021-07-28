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"الطيران المدني" تصدر تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج

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"الطيران المدني" تصدر تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج "الطيران المدني" تصدر تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج
نصّ على السماح للمواطنين بشرط التلقي الكامل لجرعات لقاح كورونا

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا جديدًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص، بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية .

ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة، على أن يستثنى من ذلك (المسافرون الذين تقل أعمارهم عن (12) عاماً شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بكورونا خارج المملكة، والمتعافون ومن لم يمض على إصابتهم أكثر من (6) أشهر، ومن أصيب وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة).

وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من تاريخ 01 / 01 / 1443هـ الموافق 09 / 08 / 2021م.

يذكر أن هيئة الطيران المدني تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة؛ بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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