أخبار عاجلة

بيج رامي: سعيد بتواجدي في فريق كوسكواد واتمنى تكرار نجاحنا المشترك -
الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين -
بيج رامي: النادي الأهلى هو العشق الكبير ومصدر سعادتي الحقيقي -
يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد -
بيج رامي: الفوز بمستر أولمبيا جاء في وقت لم أتوقعه وأتمنى تكراره لإسعاد المصريين -
الأهلي يُعلن قيد 33 لاعباً في قائمته الأفريقية .. ضم 3 ناشئين -
الصحة : لقاح كورونا أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس -
بعد حرمان 30 سنة.. توصيل الكهرباء لقرى ومنتجعات مرسى علم -
مرتبط يد الزمالك 2002 يواصل استعداداته للموسم الجديد -
سيدات يد الزمالك يواصلن تدريباتهن استعدادا للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ميقاتي" يلمح إلى تشكيل اللبنانية قريبًا

Print
"ميقاتي" يلمح إلى تشكيل الحكومة اللبنانية قريبًا "ميقاتي" يلمح إلى تشكيل اللبنانية قريبًا
أشار إلى توافق مع "عون" على الوزراء المقترحين

ألمح رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم "الأربعاء"، إلى إمكانية تشكيل حكومة في المستقبل القريب.

وقال "ميقاتي" للصحفيين بعد لقائه بالرئيس ميشال عون: "أعطيت اقتراحاتي ومعظمها كان في قبول عند الرئيس، وبنفس الوقت أيضًا كل ملاحظات الرئيس يوجد قبول عليها، ونستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب"؛ وفقًا لـ"رويترز".

و"ميقاتي" ثالث شخص يكلف بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد انفجار في منطقة ميناء بيروت في الرابع من أغسطس "آب" من العام الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وسوّى مناطق واسعة من المدينة بالأرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى