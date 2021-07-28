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الانشغال بالجوال أثناء القيادة.. مروع لسائق كل الأخطاء القاتلة

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الانشغال بالجوال أثناء القيادة.. فيديو مروع لسائق كل الأخطاء القاتلة الانشغال بالجوال أثناء القيادة.. مروع لسائق كل الأخطاء القاتلة
ارتكب كل المخالفات وأنهاها بالاصطدام بسيارة شرطة

الانشغال بالجوال أثناء القيادة.. فيديو مروع لسائق كل الأخطاء القاتلة

على مدى 4 ساعات من المخالفات والأخطاء، ارتكب هذا السائق كل الموبقات والمحرمات في عالم قيادة السيارات، وكان السبب الأول والأساسي هو الانشغال بالجوال، حيث أظهر مقطع ، المخاطر المترتبة على الانشغال بالهاتف أثناء القيادة على الطرقات.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ظهر ديريك هولاند في الفيديو وهو يقود مركبته التي اصطدمت بشاحنة، بينما كانت سرعة السيارة في حدود 100 كيلومتر في الساعة.

ووثقت كاميرا في مركبة هولاند، الحادث الناجم عن انشغاله بهاتفه المتحرك أثناء قيادته.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وثق محققون بالاعتماد على كاميرات مراقبة، مخالفات هولاند المتمثلة باستعماله الهاتف بشكل متكرر خلال رحلته التي استمرت 4 ساعات، هذا إلى جانب عدم ارتداء حزام الأمان أحياناً، ورفع يديه عن المقود أثناء القيادة.

وقالت شرطة ساسيكس في جنوب شرقي إنجلترا، إن هولاند ارتكب مخالفات خطيرة، أبرزها عدم وضع حزام الأمان، إلا أثناء مشاهدته لسيارات الشرطة، أثناء رحلته عبر جنوب إنجلترا.

ووفق الصحيفة البريطانية فقد نجم عن الحادث الذي تسبب به هولاند، إصابة سائق السيارة التي تم الاصطدام بها وكانت تابعة للشرطة ومخصصة لنقل سجناء، بالإضافة إلى تعرض ضابط وسجين لجروح خطيرة.

ووجهت الشرطة لهولاند تهمة القيادة الخطيرة، وثلاث تهم بالتسبب في إصابة خطيرة من خلال القيادة المتهورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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