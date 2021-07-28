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اعتماد مجمع الملك فيصل بالطائف مركزًا لتدريب فني "رعاية مرضى"

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اعتماد مجمع الملك فيصل بالطائف مركزًا لتدريب فني "رعاية مرضى" اعتماد مجمع الملك فيصل بالطائف مركزًا لتدريب فني "رعاية مرضى"
ضمن جهود "الصحة" لإطلاق برامج منتهية بالتوظيف للرجال والنساء

اعتماد مجمع الملك فيصل بالطائف مركزًا لتدريب فني

اعتمدت الهيئة للتخصصات الصحية "مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف" مركزًا للتدريب على برنامج "فني رعاية مرضى" والذي تم استحداثه مؤخرًا لسد الفجوة في هذا التخصص، كما تم اعتماد المجمع أيضًا مركزا للتدريب لبرنامج "فني أمن صحي".

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان: اعتماد البرنامجين يأتي بعد إطلاق الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بهيئة التخصصات مثل هذه البرامج المنتهية بالتوظيف، والذي يستهدف الرجال والنساء.

وأضاف: برامج رعاية المرضى سيسهم في سد الفجوة في هذا التخصص من خلال تزويد الملتحقين بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى سواء المراجعين للعيادات او المرضى.

وأردف: برنامج الأمن الصحي يهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع زوار ومنسوبي المنشآت الصحية، و اتباع أساليب العمل الحديثة في هذا المجال نظرا لأهميته.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مجمع في المحافظة، حيث يضم 800 سرير، وقد شهد المجمع في السنوات الأخيرة عمليات تطوير شاملة في المباني والتجهيزات والكوادر البشرية، كما حقق العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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