أمريكا "تسجن" "استخباري" سرب معلومات عن عمليات الاغتيال في عهد "أوباما"

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سلم وثائق من البرنامج لموقع "ذي إنترسبت"

قضت محكمة في الولايات المتّحدة، أمس، بسجن دانيال إيفريت هيل المحلّل السابق في الاستخبارات الأميركية، لمدة 45 شهراً، بعدما أقرّ بأنّه سرّب للصحافة معلومات عن برنامج عسكري سرّي لتنفيذ عمليات اغتيال محدّدة الأهداف بواسطة طائرات من دون طيّار في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم "الأربعاء".

وأقرّ "هيل" بأنّه سرق وثائق تتعلّق بهذا البرنامج وسلّمها لصحافي يعمل في موقع "ذي إنترسبت" الإخباري الإلكتروني الذي نشر هذه المعلومات في 2015 في إطار تحقيق كبير أطلق عليه اسم "أوراق المسيّرات" وتسبب يومها بفضيحة.

وفي عام 2013 عمل "هيل" "34 عاماً" لحساب وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية في انتقاء أهداف في أفغانستان لاستهدافها بضربات جوية بواسطة طائرات من دون طيار، في تجربة قال للمحكمة إنّها أثّرت عليه عاطفياً.



وبعد هذه التجربة ترك "هيل" الجيش وعمل في 2014 في وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية المسؤولة عن جمع معلومات استخبارية جغرافية مكانية انطلاقاً من صور ملتقطة من أقمار صناعية، وقد أتاحت له هذه الوظيفة الوصول إلى وثائق سرية للغاية حول برنامج اغتيالات محدّدة الأهداف بواسطة طائرات من دون طيار في عدة دول.



وكان "هيل" يواجه عقوبة السجن لمدة 50 عاماً، وخلال محاكمته التي تأخّرت بسبب قيود تتعلّق بسريّة الدفاع، وكذلك أيضاً بسبب جائحة "كوفيد – 19"، أقرّ المتّهم بأنّه مذنب بحيازة ونقل معلومات تتعلّق بالدفاع الوطني، لكنّه عزا السبب فيما قام به إلى مشاكل في صحّته العقلية مردّها إلى طفولته الصعبة، وطلب من المحكمة تالياً فرض عقوبة مخفّفة عليه تتراوح مدّتها بين 12 و18 شهراً خلف القضبان.

وذكر محامو "هيل" أنّ موكّلهم أراد أن يريح ضميره، وأن يُعلم مواطنيه على أمل أن تحترم أمريكا مُثلها.