محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

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عقب لقاء خدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء الوحدات القروية، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وكذا الموقف النهائي للخطة الإستثمارية للعام المالي 2021/ 2022 والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تابع خلال الاجتماع مع رؤساء الوحدات القروية، ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز وموقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة.

وشدد المحافظ، على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة من الحالات غير الجادة، واستغلالها ضمن مبادرة «حياة كريمة» كمشروعات البنية التحتية ومحطات لمياه الصرف الصحي، أو إنشاء مدارس، ومركز شباب، أو مجمعات خدمية لأهالي تلك القرى، أوعرضها في مزاد علني إن لم يتم استغلالها.

كما تم خلال اللقاء استعراض أخر المستجدات بمنظومة المتغيرات المكانية خلال الفترة الأخيرة بكل وحدة قروية، واستجابة الأجهزة التنفيذية، ووجه المحافظ، بسرعة المعاينات، ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ، رؤوساء القرى بالتنسيق مع مسئولي الري بتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بفوائد الري الحديث في زيادة انتاج المحاصيل، وجودته، وتوفير المياه.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم أيضاً مناقشة موقف للمشروعات التي يتم تنفيذها خلال الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد 2021/ 2022 بقرى مركز سنورس، وعدد المشروعات المقترح تنفيذها بكل وحدة محلية، موجهاً، بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخدم احتياجات المواطن اليومية.

وشدد المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية، والوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، موجهاً مسئولي الإسعاف بالمعاينة الفورية لوحدتي الإسعاف بقريتي ترسا، والسعدية وسرعة تشغيلهم لخدمة أهالي تلك القرى.