محافظ الشرقية: نعمل جميعا لخدمة المواطن وللصالح العام

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة، وتذليل العقبات أمام المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، قائلاً إن دور المسؤول التنفيذي العمل على الوصول لحلول عاجلة لأي مشكلات أو عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مؤكداً أننا جميعاً نعمل لخدمة المواطن وللصالح العام.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء رضا فوزي مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بالمرور الميداني لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة وحي، وإلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد لنهوها في التوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة والإستفادة من المبالغ المرصودة لتنفيذها.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، لإحداث نقلة نوعية وحضارية في مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيه، لافتاً إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق بقرى مركز الحسينية، حيث تم تحديد 41 قرية و740 تابع لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل.