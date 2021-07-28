محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الحملات لضبط المركبات المخالفة ورفع الإشغالات

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على اللواء رضا فوزي مدير إدارة المرور، بتكثيف التواجد المروري بشوارع وميادين المحافظة، وإعادة الإنضباط لحركة السيارات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب المركبات المخالفة من توك توك وسرفيس، وأتوبيس رحلات وتاكسي لخطوط السير وقواعد وقوانين المرور.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء رضا فوزي مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع شرطة المرافق ،بتنظيم حملات مفاجئة لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف، مؤكداً على ضرورة إتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين، لإعادة إنضباط وتنظيم الشارع بما يتماشى مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الشرقية، مدير هيئة السكك الحديدية، بالتنسيق مع المحافظة لإعادة رفع كفاءة وتطوير نفق علاء الدين والمنطقة المحيطة به وتأهيلها بالشكل الجيد أمام حركة السيارات وعبور المشاه، مؤكداً أننا جميعاً نعمل للصالح العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما طالب المحافظ، مدير هيئة الأوقاف بالشرقية ، بالتعاون مع المحافظة لتوفير قطع الأراضي غير المستغلة التابعة للهيئة طبقاً لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن وللصالح العام ،وذلك لإقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.