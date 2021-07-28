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ترتيب مجموعة فى أولمبياد طوكيو

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ترتيب مجموعة مصر فى أولمبياد طوكيو ترتيب مجموعة فى أولمبياد طوكيو

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حقق الأولمبي فوزًا غاليًا على نظيره أستراليا بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب مياجي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وسجل الثنائية أحمد ياسر ريان وعمار حمدي، وضرب الفراعنة موعدًا مع البرازيل فى دور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

الفوز هو الأول للمنتخب المصري في مرحلة المجموعات بعد التعادل في الجولة الأولى بنتيجة سلبية ضد إسبانيا، والخسارة من الأرجنتين في الجولة الثانية بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة

إسبانيا فى المركز الأول برصيد 5 نقاط

مصر فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط

الأرجنتين فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط

أستراليا فى المركز الرابع برصيد 3 نقاط

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي يوم السبت المقبل في تمام الثانية عشر ظهرًا ضمن منافسات دور ربع النهائي.

وسادت حالة من الفرحة والسعادة بعد تأهل المنتخب الأولمبي إلى دور ربع النهائي من البطولة، حيث احتفل اللاعبون والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب داخل غرفة خلع الملابس بعد الفوز على المنتخب الأسترالي.

وقام أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة والمرافق لبعثة المنتخب الأولمبي بصرف مكافآت فورية للاعبين بعد الجهد الرائع والمميز فى اللقاء والتأهل إلى دور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب الأولمبي فى أولمبياد لندن 2012 قد تأهل إلى دور ربع النهائي ولكنه ودع منافسات البطولة حينذاك بعد الخسارة من منتخب اليابان بثلاثة أهداف دون رد.

ولعب الفراعنة بتشكيل يتكون من محمد الشناوي فى حراسة المرمي وأمامه كل من محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد أبو الفتوح، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، كريم العراقي، رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.

المصرى اليوم

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