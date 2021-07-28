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أعرب، أكرم توفيق، لاعب خط وسط المنتخب الأولمبي، عن سعادته البالغة بعد تأهل المنتخب إلى دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2020.
وتأهل المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية بعد تغلبه على استراليا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو.
وقال أكرم توفيق، في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة :«اشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه في المباراة، كان هدفنا من أول يوم هو التأهل إلى دور الثمانية، ومن ثم التفكير في الوصول للأدوار النهائية لأننا نطمح في حصد ميدالية أولمبية».، مضيفا :«احنا من أقوى المنتخبات في البطولة، والأيام المقبلة ستثبت ذلك».
وتابع :«فزنا علا البرازيل في مباراة ودية في شهر مارس الماضي، ولكن كل مباراة لها ظروفها، والمنتخب البرازيلي بالتأكيد سيظهر بشكل مختلف»، مضيفًا :«سنبذل أقصى جهد لنا للفوز على البرازيل والتأهل لدور نصف النهائي لاسعاد الشعب المصري».
ويلتقي المنتخب الاولمبي مع البرازيل السبت المقبل، في ربع نهائي اولمبياد طوكيو.