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أعرب، أكرم توفيق، لاعب خط وسط المنتخب الأولمبي، عن سعادته البالغة بعد تأهل المنتخب إلى دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية بعد تغلبه على استراليا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو.

وقال أكرم توفيق، في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة :«اشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه في المباراة، كان هدفنا من أول يوم هو التأهل إلى دور الثمانية، ومن ثم التفكير في الوصول للأدوار النهائية لأننا نطمح في حصد ميدالية أولمبية».، مضيفا :«احنا من أقوى المنتخبات في البطولة، والأيام المقبلة ستثبت ذلك».

وتابع :«فزنا علا البرازيل في مباراة ودية في شهر مارس الماضي، ولكن كل مباراة لها ظروفها، والمنتخب البرازيلي بالتأكيد سيظهر بشكل مختلف»، مضيفًا :«سنبذل أقصى جهد لنا للفوز على البرازيل والتأهل لدور نصف النهائي لاسعاد الشعب المصري».

ويلتقي المنتخب الاولمبي مع البرازيل السبت المقبل، في ربع نهائي اولمبياد طوكيو.