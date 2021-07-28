أخبار عاجلة

بيج رامي: سعيد بتواجدي في فريق كوسكواد واتمنى تكرار نجاحنا المشترك -
الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين -
بيج رامي: النادي الأهلى هو العشق الكبير ومصدر سعادتي الحقيقي -
يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد -
بيج رامي: الفوز بمستر أولمبيا جاء في وقت لم أتوقعه وأتمنى تكراره لإسعاد المصريين -
الأهلي يُعلن قيد 33 لاعباً في قائمته الأفريقية .. ضم 3 ناشئين -
الصحة : لقاح كورونا أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس -
بعد حرمان 30 سنة.. توصيل الكهرباء لقرى ومنتجعات مرسى علم -
مرتبط يد الزمالك 2002 يواصل استعداداته للموسم الجديد -
سيدات يد الزمالك يواصلن تدريباتهن استعدادا للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أكرم توفيق: من أقوى المنتخبات في الأولمبياد.. وهدفنا حصد ميدالية

Print
أكرم توفيق: مصر من أقوى المنتخبات في الأولمبياد.. وهدفنا حصد ميدالية أكرم توفيق: من أقوى المنتخبات في الأولمبياد.. وهدفنا حصد ميدالية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب، أكرم توفيق، لاعب خط وسط الأولمبي، عن سعادته البالغة بعد تأهل المنتخب إلى دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية بعد تغلبه على استراليا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو.

وقال أكرم توفيق، في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة :«اشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه في المباراة، كان هدفنا من أول يوم هو التأهل إلى دور الثمانية، ومن ثم التفكير في الوصول للأدوار النهائية لأننا نطمح في حصد ميدالية أولمبية».، مضيفا :«احنا من أقوى المنتخبات في البطولة، والأيام المقبلة ستثبت ذلك».

وتابع :«فزنا علا البرازيل في مباراة ودية في شهر مارس الماضي، ولكن كل مباراة لها ظروفها، والمنتخب البرازيلي بالتأكيد سيظهر بشكل مختلف»، مضيفًا :«سنبذل أقصى جهد لنا للفوز على البرازيل والتأهل لدور نصف النهائي لاسعاد الشعب المصري».

ويلتقي المنتخب الاولمبي مع البرازيل السبت المقبل، في ربع نهائي اولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيج رامي: الفوز بمستر أولمبيا جاء في وقت لم أتوقعه وأتمنى تكراره لإسعاد المصريين

بيج رامي: الفوز بمستر أولمبيا جاء في وقت لم أتوقعه وأتمنى تكراره لإسعاد المصريين

استقرار وترقب .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء الأحد 15 أغسطس 2021

استقرار وترقب .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء الأحد 15 أغسطس 2021

وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو

وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو

اقتصادي يكشف أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية

اقتصادي يكشف أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية