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انشغال سائق بالهاتف يتسبب في كوارث أثناء القيادة ()

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انشغال سائق بالهاتف يتسبب في كوارث أثناء القيادة (فيديو) انشغال سائق بالهاتف يتسبب في كوارث أثناء القيادة ()

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أدى الانشغال بالهاتف من جانب سائق سيارة إلى تعرضه إلى مخاطر.

وأظهر مقطع رجل يدعى ديريك هولاند ويقود سيارته بسرعة 100 كيلومتر/ساعة، ليصطدم بشاحنة.

ووثقت كاميرا في سيارة ذلك السائق، الحادث الناجم عن انشغاله بهاتفه المتحرك أثناء قيادته.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن محققون وثقوا بالاعتماد على كاميرات مراقبة، مخالفات «هولاند» باستعماله هاتفه بشكل متكرر، وذلك خلال رحلته التي استمرت 4 ساعات، هذا إلى جانب عدم ارتداء حزام الأمان أحيانا، ورفع يديه عن المقود أثناء القيادة.

وقالت شرطة ساسكس في جنوب شرقي إنجلترا، إن السائق ارتكب أكثر من مخالفة، لكنه توقف عن تلك المخالفات في حالة رؤيته لسيارات الشرطة، أثناء رحلته عبر جنوب إنجلترا.

ولفتت الصحيفة إلى أن سيارة «هولاند» اصطدمت بسيارة ثانية وأصيب سائق تلك السيارة التابعة للشرطة ومخصصة لنقل سجناء، بالإضافة إلى إصابة ضابط وسجين بجروح إثر الحادث.

ووجهت الشرطة لديريك عدة تُهم وهي القيادة الخطيرة، وثلاث تهم بشأن تسببه في إصابة سائق ثاني بجروح.

المصرى اليوم

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