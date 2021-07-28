اللجنة العليا لـ«القومي للمسرح» تناقش تفاصيل الدورة الـ 14 خلال اجتماعها الأول (صور)

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ناقشت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح القومي، في أولى اجتماعاتها، كافة تفاصيل الدورة الـ 14، وذلك بمقر المسرح القومي، والمقرر أن تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين.

ترأس الاجتماع الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مدير المهرجان)، والفنان أشرف عبدالغفور، والناقدة عبلة الرويني، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكرى، والمخرج حمدي حسين بكرى، والفنانة هايدى عبدالخالق، وماجدة عبدالعليم المنسق العام للمهرجان .

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع السياسة العامة للدورة، ووضعت خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه، كما تم مناقشة جدول أعمال الاجتماع للجنة عدة موضوعات منها: عنوان الدورة الجديدة، كما تم طرح مبدئي لأسماء مقترحة للمكرمين في الدورة المقبلة، سيتم التصويت عليها، بالإضافة لملفات أخرى تخص أعضاء لجان التحكيم ومواعيد فتح وغلق المشاركة في الدورة الجديدة.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.