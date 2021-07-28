"الصحة": لا تعارض بين أي أدوية بما فيها المضادات الحيوية.. ولقاحات "كوفيد"

مع ضرورة التخطيط لتوقيت أخذ اللقاحات لمن يستخدم مثبطات للمناعة
أكد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أنه لا تعارض بين استخدام أي أدوية بما في ذلك المضادات الحيوية، حسب الدواعي الطبية، قبل أو بعد أخذ لقاحات كوفيد-19.
وأكد "عسيري" عبر حسابه الرسمي في"تويتر" أنه لا تعارض بين استخدام أي أدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية، حسب الدواعي الطبية قبل أو بعد لقاحات كوفيد.
وأضاف: يجب التخطيط لتوقيت أخذ اللقاحات لمن يستخدم الأدوية المثبطة للمناعة مثل أدوية الروماتيزم والسرطان وما في حكمها؛ لضمان أفضل استجابة مناعية للقاحات.