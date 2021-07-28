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السبت البنفسجي.. يوم سنوي للعروض والتخفيضات التجارية لذوي الإعاقة

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السبت البنفسجي.. يوم سنوي للعروض والتخفيضات التجارية لذوي الإعاقة السبت البنفسجي.. يوم سنوي للعروض والتخفيضات التجارية لذوي الإعاقة
اتحاد الغرف يعمم لكل الشركات ذات الاختصاص

السبت البنفسجي.. يوم سنوي للعروض والتخفيضات التجارية لذوي الإعاقة

أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن مبادرة السبت البنفسجي، والذي يهدف إلى وجود العروض والتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة، والمزايا والخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى الوعي عن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الدمج الشامل في المجتمع وتحفيز القطاع الخاص؛ لتقديم البرامج التي من شأنها تعزيز سهولة الوصول وضمان جودة الخدمات المقدمة.

وأشارت الهيئة إلى تنسيقها مع وزارة التجارة والتي وافقت على عدم احتساب مشاركة التاجر عند تقديم العروض للأشخاص ذوي الإعاقة في السبت البنفسجي ضمن رصيد التاجر السنوي المخصص للعروض التجارية.

كما عمّم اتحاد الغرف السعودية لكل الشركات ذات الاختصاص بتقديم كل العروض والتخفيضات والمزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأت الهيئة صفحة على موقعها الإلكتروني تجمع كل العروض والتخفيضات والمزايا الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الرابط https://bit.ly/3ro7ajV.

ودعت الهيئة كل الجهات التجارية للمشاركة في هذا اليوم والذي يوافق يوم السبت 31 يوليو 2021، ويُذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن الإعاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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