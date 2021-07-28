مدحت تيخة يعلن شفاءه وتفاصيل رحلته مع المرض

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أعلن الفنان مدحت تيخة شفاءه من الأمراض التي عانى منها مؤخرًا بعد اجراء العديد من الفحوصات.

وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الحمد لله رب العالمين بعد مخاوف وقلق وآلام وتحاليل وسونار في رقبتي وتحديدا (الغدد الدرقية) دامت اكثر من ثلاثة أشهر انا سليم ومعافي بفضل الله سبحانه وتعالي اولا ودعاء امي لي ثانيا الحمد لله رب العالمين».

وتابع: «انا مكنتش قايل لحد خالص وانا عيان انا قولت لما خفيت الحمد لله ليس خوفا من المرض ولكن مش عاوز حد يزعل عليا».

وكان أخر ظهور لـ«تيخة» بحفل زفاف الفنان حسن عيد بإحدى قاعات نادي الزهور الرياضي بمنطقة التجمع الخامس وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه بالوسط الفني.

https://www.facebook.com/medhat.tekha/posts/4225926474133252