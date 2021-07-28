«تنفيذي الشرقية» يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بالحسينية

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استعرض المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء رضا فوزي مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات «الأبنية التعليمية، الصحة، مياه الشرب، الصرف الصحي»، وذلك حرصاً على المتابعة المستمرة للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، والجاري تنفيذها بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، إلى أنه جاري الانتهاء من إنشاء وتطوير 45 مدرسة، ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعة، في 22 قرية بنطاق الوحدات المحلية «الناصرية – قهبونه – الإخيوة – سماكين الغرب – سعود – الظواهرية – قصاصين الشرق – بحر البقر 2 – صان الحجر البحرية»، لإضافة 574 فصل مدرسي بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

بينما، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير منافذ جديدة لتقديم الخدمة الصحية والعلاجية كبديل عن الأماكن التي تشهد أعمال إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة، لافتاً إلى أنه جاري تحديد نقاط الإسعاف وتحقيق الإستفادة القصوى لأهالي الحسينية.

وأضاف المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه جاري الإنتهاء من تغيير خطوط المياه القديمة بخطوط جديدة ومضاعفة الأعمال بمحطة مياه البكارشة ،والإنتهاء من الرسومات الهندسية اللازمة لتوسعة محطة مياه طارق ابن زياد، وذلك تزامناً مع تنفيذ مشروع حياة كريمة والذي سيساعد في القضاء على مشكلة نقص المياه بالمركز، وتوفير المياه بشكل منتظم وبالمعدل الطبيعي لكل مواطن، لافتاً إلى أنه جاري التنسيق مع رئيس مركز ومدينة الحسينية لتوفير قطعة الأرض اللازمة لخدمة توسعات محطة معالجة الحسينية، وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للإستفادة من المياه المنتجة وإستخدامها في الأغراض الزراعية.

وأكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى ،لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.