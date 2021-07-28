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بعد واقعة ياسمين عبد العزيز.. «الأطباء» تطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية

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بعد واقعة ياسمين عبد العزيز.. «الأطباء» تطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية بعد واقعة ياسمين عبد العزيز.. «الأطباء» تطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية

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طالب الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، بإصدار قانون المسؤولية الطبية في أسوة بدول العالم الأخرى، مؤكدا أن القانون يمثل درع الحماية للطبيب والمريض على حد سواء.

وأضاف «عبدالحي»، في تصريحات صحفية: «اللجنة الطبية هي التي تحكم عما إذا كان ما حدث للمريض خطأ، أم مجرد مضاعفة طبية، وتقريرها يرفع للمحكمة إذا تم تحويل القضية للمحكمة».

وأكد أمين عام النقابة، أن المضاعفة لا تعنى التقصير من الطبيب، ولا يمكن توقع نجاح أي عملية جراحية بنسبة 100%، وأشار إلى أن الإقرار الذي يتم توقيعه من أقارب المريض قبل إجراء الجراحة لا يعفى الطبيب من المسئولية حال حدوث خطأ.

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي حالة من الجدل بعد حدوث مضاعفات للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد إجراءها عملية جراحية في إحدي المستشفيات، وحدوث مضاعفات أدت إلى دخولها لغرفة العناية المركزة، إلا أن حالة ياسمين عبد العزيز الطبية تتحسن في الوقت الراهن، وذلك عقب خروجها من العناية المركزة.

وكانت النقابة العامة للأطباء، أعلنت في نوفمبر من عام 2018، عن انتهاءها من تعديلات قانون المسئولية الطبية، وإرسالها إلى مجلس النواب، تمهيدا لإقراره، كما طالبت النقابة في أكثر من لقاء مع لجنة الصحة بالنواب بسرعة إقرار التعديلات، لما تمثله من حل لأحد أكبر مشاكل الأطباء وممارسة الطب في مصر.

المصرى اليوم

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