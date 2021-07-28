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كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بشأن استئناف مسابقة الدوري دون وجود لاعبي المنتخب الاولمبي.
وتأهل المنتخب الاولمبي للدور التالي من أولمبياد طوكيو بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد.
وأكد المصدر أن كارتيرون وافق على استكمال مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الاولمبي لحين عودتهم ولم يجد أي مشكلة في الأمر.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.
ويتواجد كل من محمود الونش وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور بين لاعبي المنتخب الاولمبي في البطولة.