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بعد تأهل الاولمبي .. موقف كارتيرون من استكمال الدوري

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بعد تأهل المنتخب الاولمبي .. موقف كارتيرون من استكمال الدوري بعد تأهل الاولمبي .. موقف كارتيرون من استكمال الدوري

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كشف مصدر داخل نادي عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بشأن استئناف مسابقة الدوري دون وجود لاعبي الاولمبي.

وتأهل المنتخب الاولمبي للدور التالي من أولمبياد طوكيو بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد.

وأكد المصدر أن كارتيرون وافق على استكمال مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الاولمبي لحين عودتهم ولم يجد أي مشكلة في الأمر.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويتواجد كل من محمود الونش وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور بين لاعبي المنتخب الاولمبي في البطولة.

المصرى اليوم

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