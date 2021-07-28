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أعرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن سعادته البالغة بعد تأهل المنتخب إلى دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2020.
وتأهل المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية بعد تغلبه على استراليا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو.
وقال شوقي غريب، في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: «الحمد لله تأهلنا بأيدينا، لم يساعدنا أي منتخب للتأهل»، مضيفًا :«لم نظهر حتى الآن بمستوانا الحقيقي في البطولة».
وأضاف :«لم يكن أمامنا بديل اليوم سوى الفوز من أجل التأهل إلى الدور القادم، لذلك لعبنا بخطة هجومية»، مضيفًا :«محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، أعطوا الأمان للمنتخب».
وتابع:«المباراة المقبلة أمام البرازيل، نسعى لتحقيق الفوز بها، لأن هدفنا هو حصد ميدالية الاولمبية».
وسيكون منتخب مصر الأولمبي على موعد مع مباراة نارية في الدور ربع النهائي، حيث يواجه منتخب البرازيل الذي تصدر المجموعة الرابعة بـ7 نقاط.