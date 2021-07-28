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أعرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن سعادته البالغة بعد تأهل المنتخب إلى دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية بعد تغلبه على استراليا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو.

وقال شوقي غريب، في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: «الحمد لله تأهلنا بأيدينا، لم يساعدنا أي منتخب للتأهل»، مضيفًا :«لم نظهر حتى الآن بمستوانا الحقيقي في البطولة».

وأضاف :«لم يكن أمامنا بديل اليوم سوى الفوز من أجل التأهل إلى الدور القادم، لذلك لعبنا بخطة هجومية»، مضيفًا :«محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، أعطوا الأمان للمنتخب».

وتابع:«المباراة المقبلة أمام البرازيل، نسعى لتحقيق الفوز بها، لأن هدفنا هو حصد ميدالية الاولمبية».

وسيكون منتخب مصر الأولمبي على موعد مع مباراة نارية في الدور ربع النهائي، حيث يواجه منتخب البرازيل الذي تصدر المجموعة الرابعة بـ7 نقاط.