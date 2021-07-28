اللجنة الأولمبية تهنئ الفراعنة بالتأهل لربع نهائي الاولمبياد

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يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التهنئة للمنتخب الأولمبي لكرة القدم الذي نجح في التأهل لدور الثمانية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على استراليا بنتيجة (2-0) في آخر مباريات دور المجموعات واحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط متفوقا على منتخب الأرجنتين ومنتخب استراليا.

ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للاعبي المنتخب الأولمبي والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب واللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ أحمد مجاهد والجماهير المصرية على الفوز على منتخب استراليا وأيضا النجاح في التأهل لدور الثمانية.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص تمنايته للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بأن يوفق في خطوته القادمة في مواجهة دور الثمانية ويستكمل مشوار النجاح في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.