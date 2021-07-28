اللجنة الأولمبية تهنئ الفراعنة بالتأهل لربع نهائي الاولمبياد

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يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التهنئة للمنتخب الأولمبي لكرة القدم الذي نجح في التأهل لدور الثمانية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على استراليا بنتيجة (2-0) في آخر مباريات دور المجموعات واحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط متفوقا على منتخب الأرجنتين ومنتخب استراليا.
ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للاعبي المنتخب الأولمبي والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب واللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ أحمد مجاهد والجماهير المصرية على الفوز على منتخب استراليا وأيضا النجاح في التأهل لدور الثمانية.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص تمنايته للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بأن يوفق في خطوته القادمة في مواجهة دور الثمانية ويستكمل مشوار النجاح في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.