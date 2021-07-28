أذربيجان تعلن وقف إطلاق النار على الحدود مع أرمينيا وفقا لمبادرة روسية

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أعلنت أذربيجان قبولها إعلان وقف إطلاق النار على الحدود مع أرمينيا ابتداء من اليوم الأربعاء، وفقا لمبادرة روسية.

وجاءت موافقة أذربيجان بناء على مبادرة من الجانب الروسي لإعلان وقف إطلاق النار على الحدود.

واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الجانب الأرمني بمواصلة تصعيد الأوضاع وقصف المواقع الأذربيجانية بالدبابات وقذائف الهاون، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأرمنية، مقتل 3 جنود أرمن في معارك على الحدود مع أذربيجان.

قرر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في أرمينيا، أرمان تاتويان، مخاطبة الجهات الدولية لضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمنع إطلاق النار الأذربيجاني على قرى أرمينيا.

وأضاف تاتويان، أنه تلقى إنذارات من مجتمعات فيرين شورزا وساراديغي في مقاطعة جيغاركونيك، بأن القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت في إطلاق النار بشكل مكثف صباح اليوم.