إيطاليا تؤكد التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا وتدعم إجراء الانتخابات في موعدها

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أكدت وزارة الخارجية الإيطالية التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا، على أن يؤدي هذا المسار إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب الليبي.

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء أن وفود مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تجري مباحثات بالعاصمة الإيطالية روما مستفيدة من دعم البعثة الأممية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق مؤسسي حول تحديد الإطار التشريعي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من ديسمبر المقبل.

وكان مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، قد حدد جلسة يوم الإثنين المقبل موعدا للتصويت مشروع الميزانية العامة وقوانين الانتخابات، وعلى عدد من القضايا التي تأجل التصويت عليها مرارا خلال الفترة الماضية.