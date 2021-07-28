"الصحة": لا تعارض بين أي أدوية بما فيها المضادات الحيوية.. ولقاحات "كوفيد"

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مع ضرورة التخطيط لتوقيت أخذ اللقاحات لمن يستخدم مثبطات للمناعة

أكد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أنه ‏لا تعارض بين استخدام أي أدوية بما في ذلك المضادات الحيوية، حسب الدواعي الطبية، قبل أو بعد أخذ لقاحات كوفيد-19.

وأكد "عسيري" عبر حسابه الرسمي في"تويتر" أنه لا تعارض بين استخدام أي أدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية، حسب الدواعي الطبية قبل أو بعد لقاحات كوفيد.

وأضاف: يجب التخطيط لتوقيت أخذ اللقاحات لمن يستخدم الأدوية المثبطة للمناعة مثل أدوية الروماتيزم والسرطان وما في حكمها؛ لضمان أفضل استجابة مناعية للقاحات.