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بتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 17.06 نقطة ليقفل عند مستوى 10933.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، واللجين، وتعليم ريت، وبدجت السعودية، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والخليجية العامة، وإكسا التعاونية، ومشاعر ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.55% و 4.07%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وبترو رابغ، وسيرا، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بترو رابغ، والراجحي، والأندلس، وسيرا، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 60.44 نقطة ليقفل عند مستوى 24434.05 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 961 صفقة.