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شهدها نائب أمير مكة.. اتفاقية بين "الموارد البشرية" و"حقوق الإنسان"

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شهدها نائب أمير مكة.. اتفاقية بين "الموارد البشرية" و"حقوق الإنسان" شهدها نائب أمير مكة.. اتفاقية بين "الموارد البشرية" و"حقوق الإنسان"
لحصر المشكلات الاجتماعية في مجال الحماية الأسرية وتقديم الحلول

شهدها نائب أمير مكة.. اتفاقية بين

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم، اتفاقية تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.

ونصّت الاتفاقية التي وقّعها مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش، ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة حسام آل محسن، على حصر المشكلات الاجتماعية في مجال الحماية الأسرية، وتقديم الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتخصصة وتقديم الدورات التدريبية التي تُعنى بهذا الخصوص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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