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أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
نفّذت 1060 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

أسفرت 1060 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، أمس، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن إغلاق 6 منشآت، وضبط 62 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات "940"، 19 بلاغاً لمنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا".

وأشارت إلى استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، واشتراطات البلدية، مع رفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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