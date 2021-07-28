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بحضور 70 شخصية أجنبية.. الرئيس الإيراني يؤدي اليمين الدستورية 5 أغسطس

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بحضور 70 شخصية أجنبية.. الرئيس الإيراني المنتخب يؤدي اليمين الدستورية 5 أغسطس بحضور 70 شخصية أجنبية.. الرئيس الإيراني يؤدي اليمين الدستورية 5 أغسطس

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أعلن البرلماني الإيراني عقد جلسة 5 أغسطس القادم، لأداء الرئيس إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، علي أن يقدم تشكيلته الوزارة بنفس اليوم.

ويشهد الحفل الرسمي حضور عدد محدود من الضيوف مراعاة للتعليمات المتعلقة بتفشي كورونا، وأنه تم إرسال دعوة رسمية لأكثر من 50 دولة.

وقال عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن هناك 70 شخصية أجنبية أعلنوا استعدادهم للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي.

وأضاف هناك دولا كانت علاقاتنا معها فاترة خلال الفترة الماضية، أعلنت استعدادها للمشاركة في هذه المراسم.

المصرى اليوم

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