نياحة مطران الروم الأرثوذكس في كينشاسا بالكونغو متأثراً بفيروس كورونا (صور)

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أعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، نياحة نيكيفوروس مطران كينشاسا (الكونغو)، بعد نقله جوًا من مستشفى الكونغو إلى مستشفى «بابانيكولاو» في ثيسالونيكي باليونان، بسبب هبوط في القلب بعد إصابته بفيروس Covid-19.

وذكرت البطريركية على صفحتها الرسمية الاربعاء، أنه ببالغ الحزن الأسى أقام البابا ثيودوروس الثاني صلاة التريصاجيون على نفس المنتقل على رجاء القيامة مطران كينشاسا (الكونغو)، كما عين المتروبوليت ثيودوسيوس مطران كاناجاس نائبًا بطريركيًا على الإبراشية لإدارة أمورها لحين انتخاب متروبوليت جديد عليها.

وولد الراحل الميتروبوليت نيكيفوروس (المعروف باسم جورجيوس كونستانتينو) في سالونيك عام 1949، وتخرج من المدرسة اللاهوتية في جامعة سالونيك عام 1975، وفي عام 1971 أصبح راهبًا في دير تزغارولون المقدس في خانيا، ورُسم شماساً في 22 أغسطس 1971، في عام 1977 ذهب إلى جبل أثوس حيث استقر في دير القديسة آنا وعُين أستاذًا في مدرسة Athoniada، ومن 1988 إلى 1997 كان مدير هذه المدرسة، ثم خدم في Argyrokastro في ألبانيا، ومنذ عام 2006 شارك في إدارة الجامعة الأرثوذكسية «القديس أثاناسيوس الأثوني» في الكونغو، كما عمل بالتدريس فيها، ثم في 24 أكتوبر 2010 وبترشيح من البابا ثيودروس لخدمته التبشيرية في أفريقيا انتخب متروبوليتا على إفريقيا الوسط من المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.