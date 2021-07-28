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دراسة لـ«أسترازينيكا»: اللقاح يسبب جلطات دموية نادرة مع انخفاض الصفائح الدموية

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دراسة لـ«أسترازينيكا»: اللقاح يسبب جلطات دموية نادرة مع انخفاض الصفائح الدموية دراسة لـ«أسترازينيكا»: اللقاح يسبب جلطات دموية نادرة مع انخفاض الصفائح الدموية

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أظهرت دراسة لشركة «أسترازينيكا»، اليوم الأربعاء، أن لقاح كورونا الذي تنتجه يحمل مخاطر «إضافية صغيرة» تتمثل في حدوث جلطات دموية نادرة مع انخفاض الصفائح الدموية بعد الجرعة الأولى، وأشارت نتائج الدراسة التي أجرتها الشركة الأنجلو سويدية إلى عدم وجود مخاطر إضافية بعد تلقي الجرعة الثانية، وذلك بعد مخاوف من الآثار الجانبية للقاحها والتي أثيرت على نطاق واسع في وقت سابق من هذا العام.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «لانسيت» الطبية، أن المعدل المقدر للتجلط مع متلازمة نقص الصفيحات بعد الجرعة الأولى كان، 8.1 لكل مليون في أولئك الذين تم تلقيحهم، وفقًا لما ذكرته الشركة على موقعها الإلكتروني.

وأضافت «أسترازينيكا» أنه بعد الجرعة الثانية من اللقاح، الذي يحمل العلامة التجارية «فاكسزيفريا» والذي طورته بمعاونة جامعة أكسفورد، كان المعدل 2.3 لكل مليون، وهو ما يقارن مع الأشخاص غير المحصنين، وواجه لقاح «أسترازينيكا» مشاكل شملت تأخير الإنتاج، لارتباطه بحالات نادرة من الآثار الجانبية الشديدة مثل التجلط، مما أدى إلى تعليق العديد من البلدان لاستخدامه وإجراء تحقيقات من قبل السلطات الصحية.

المصرى اليوم

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