أخبار عاجلة

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات -
الجيزة رفع 100 طن مخلفات وضبط 22 حالة إشغال -
استقرار وترقب .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء الأحد 15 أغسطس 2021 -
ناشئات الطائرة يواصلن الاستعداد للموسم الجديد -
انطلاق فترة الإعداد لبراعم الزمالك -
شباب طائرة الزمالك يواصل تدريباته -
الزمالك الأفضل دفاعًا والأكثر نظافة للشباك بالدوري -
أبرز أرقام لاعبي الزمالك في مباراة الإسماعيلي -
وزير الرياضة: لم نخفق في الأولمبياد.. وانتخابات الأندية في موعدها.. فيديو -
وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. كوورة

رسميا: الدحيل القطري يتعاقد مع نجم توتنهام الإنجليزي

Print
رسميا: الدحيل القطري يتعاقد مع نجم توتنهام الإنجليزي رسميا: الدحيل القطري يتعاقد مع نجم توتنهام الإنجليزي

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميا مع البلجيكي توبي ألدرفيريلد، البالغ 32 عاما قادما من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لمدة ثلاث مواسم.

وألدرفيريلد هو المحترف الخامس في صفوف الدحيل، بعد أن ضم إلى صفوفه الكوري الجنوبي نام تاي هي، والتونسي فرجاني ساسي، مع استمرار البلجيكي إدميلسون جونيور، والمهاجم الكيني مايكل أولونجا.
وكان الدحيل قد استغنى عن المدافع المغربي المهدي بن عطية، خلال الفترة الماضية.

ويعد المدافع البلجيكي واحدا من الأسماء التي نجحت في إثبات وجودها في الدوري الإنجليزي خلال المواسم الماضية، بعدما ظهر مع "السبيرز" بمستوى فني مميز.

وعلى المستوى الدولي، انضم ألدرفيريلد لمنتخب بلاده عام 2009 وشارك في 113 مباراة، بما فيها النسخة الأخيرة من بطولة أمم أوروبا، وسجل مع "الشياطين الحمر" خلال مسيرته 5 أهداف.

المصدر: وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
تفاصيل العقد الجديد المنتظر بين ميسي وبرشلونة

تفاصيل العقد الجديد المنتظر بين ميسي وبرشلونة

لحظات خالدة لميسي مع برشلونة ...

لحظات خالدة لميسي مع برشلونة ...

ميسي يعقد ندوة صحفية اليوم للحديث عن مستقبله

ميسي يعقد ندوة صحفية اليوم للحديث عن مستقبله

ميسي يعقد ندوة صحفية اليوم للحديث عن مستقبله

ميسي يعقد ندوة صحفية اليوم للحديث عن مستقبله