«عيادته كانت زي السوق».. شهادات أهالي سنهور بعد ضبط طبيب مزيف عمل 12 عاما

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فوجئ أهالي قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم بأن طبيب قريتهم مزيف وقامت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مديرية الصحة بإغلاق عيادته بعد ١٢عاما عاش وسطهم يقوم بعلاجهم من أمراض يصابوا بها.
وتباينت ردود فعل الأهالي بعد إغلاق عيادة الطبيب المزيف بعض الأهالي أكدوا أنه عالجهم من كورونا والسكر والضغط.
والبعض الآخر أكد أنه «طبيب على ما تفرج».
وقال محمد دهب أحد مواطني القرية إن عيادته كانت عامله زى السوق وكل اللي بيكتبه علاجات غالية ويطلب منا نروح للصيدلية معينة لشراء الادوية كما كان يطلب منا تحاليل طبية غالية».
وقالت جمالات محمود، ربة منزل، أنا «مش مصدقة إن الدكتور عبدالتواب مزيف ده كان عندى ضغط وكتب روشته لى اشتريتها وباخذ العلاج».
وكان الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم أعلن عن ضبط منتحل صفة طبيب يدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لسنورس، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.
وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه بناءً على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم «ع ـ ح ـ ط» أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تمت مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة أن الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها ولا توجد له أي بيانات.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، بأنه بناءً على رد نقابة الأطباء قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسؤولي جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتاً إلى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وادارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.
وكشف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن مسئولي الحملة إصطحبوا الطبيب المزيف لمركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة.