«عيادته كانت زي السوق».. شهادات أهالي سنهور بعد ضبط طبيب مزيف عمل 12 عاما

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فوجئ أهالي قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم بأن طبيب قريتهم مزيف وقامت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مديرية الصحة بإغلاق عيادته بعد ١٢عاما عاش وسطهم يقوم بعلاجهم من أمراض يصابوا بها.

وتباينت ردود فعل الأهالي بعد إغلاق عيادة الطبيب المزيف بعض الأهالي أكدوا أنه عالجهم من كورونا والسكر والضغط.

والبعض الآخر أكد أنه «طبيب على ما تفرج».

وقال محمد دهب أحد مواطني القرية إن عيادته كانت عامله زى السوق وكل اللي بيكتبه علاجات غالية ويطلب منا نروح للصيدلية معينة لشراء الادوية كما كان يطلب منا تحاليل طبية غالية».

وقالت جمالات محمود، ربة منزل، أنا «مش مصدقة إن الدكتور عبدالتواب مزيف ده كان عندى ضغط وكتب روشته لى اشتريتها وباخذ العلاج».

وكان الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم أعلن عن ضبط منتحل صفة طبيب يدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لسنورس، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.

وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه بناءً على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم «ع ـ ح ـ ط» أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تمت مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة أن الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها ولا توجد له أي بيانات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، بأنه بناءً على رد نقابة الأطباء قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسؤولي جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتاً إلى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وادارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن مسئولي الحملة إصطحبوا الطبيب المزيف لمركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة.