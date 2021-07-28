بدء العمل في تنفيذ محاور العريش السبت المقبل

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أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، على بدء العمل في المرحلة الثانية من تنفيذ محاور مدينة العريش اعتبارا من السبت المقبل.

وأضاف الخولي، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش والمديريات المعنية، أن العمل سيبدأ في المحور الساحلي في المنطقة من بوابة العريش في اتجاه وسط المدينة اعتبارا من السبت المقبل.

وأشار إلى الإغلاق الجزئي لشارع الفاتح من بوابة العريش حتي منطقة المساعيد (حارة واحدة) في الاتجاهين، والإغلاق الكلي بداية من منطقة المساعيد وحتى شارع الخزان في الاتجاهين، مع اتخاذ شارع أسيوط كبديل لشارع الفاتح في الوصلة المغلقة.

وشدد نائب المحافظ على التعاون التام أثناء العمل في المرحلة الثانية من المحور الساحلي والالتزام بالتعليمات وتغيير خطوط السير لسرعة إنجاز العمل وتسهيل حركة المرور.