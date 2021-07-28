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حقق منتخب مصر الاولمبى فوزا هاما وغاليا على نظيره استراليا في آخر مباريات مجموعة منتخب مصر الاولمبى في اولمبياد طوكيو 2020. منتخب مصر الاولمبى صعد إلى الدور المقبل بعد فوزه على استراليا بهدفين دون رد، وتعادل اسبانيا على الارجنتين بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذي اقيم في نفس توقيت مباراة منتخب مصر الاولمبى واستراليا. منتخب مصر الاولمبى يواجه البرازيل في دور ربع النهائي لبطولة اولمبياد طوكيو 2020، بعد احتلاله المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين.

وأنهى منتخب مصر الأولمبي الشوط الأول من مباراته أمام نظيره أستراليا متقدمًا بهدف نظيف سجله أحمد ياسر ريان، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم لأولمبياد طوكيو 2020.

في الدقيقة 43 من الشوط الأول طاهر محمد طاهر أرسل بينية لرمضان صبحي الذي راوغ مدافع أستراليا ولعبها عرضية ليستقبلها ريان بلمسة واحدة داخل المرمى معلنًا عن أول أهداف منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وبدأ شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال، كريم عراقي، وأحمد فتوح، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أكرم توفيق، أحمد ريان، وصلاح محسن.

لا بديل أمام منتخب مصر الأولمبى سوى الفوز حتى يتشبث بالأمل الأخير للتأهل للدور المقبل خاصة أنه خسر مباراة وتعادل في الأولى.

يلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي بدأت فعاليتها من 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والأرجنتين.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أمام نظيره منتخب إسبانيا في المباراة التي جمعت المنتخبين في التاسعة والنصف صباح الخميس 22-7-2021 على استاد سابورو دومي باليابان.

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح الأحد 25-7-2021 في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.