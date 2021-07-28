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عسير : القبض على شخص بفتاة داخل مراكز تجاري

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6 مدن لفحص ما قبل الزواج بمراكز خاصة

ارتفع عدد المراكز الحكومية والخاصة المعتمدة لإجراء فحوصات ما قبل الزواج في المملكة إلى 160 مركزاً، وذلك بعد اعتماد وزارة الصحة 29...

7c6d6bd9c3.jpgالرياض : سليمان العنزي
3b3f56c85c.jpg18 ذو الحجة 1442 هـ

نجران خارج قوائم إزعاج الدفاع المدني

استقبلت غرفة عمليات الدفاع المدني في مناطق المملكة، في آخر تقرير إحصائي، 298 بلاغا كاذبا، وذلك حسب إحصائيات المديرية.مكة...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
icon-clock.png18 ذو الحجة 1442 هـ

الصهاريج تستنزف أهالي المزاحمية

تفاقمت أزمة المياه في محافظة المزاحمية، غرب العاصمة الرياض مع دخول الصيف، ووصلت الأسعار إلى 120 ريالا قيمة الصهريج الواحد للمياه،...

icon-byline.pngالرياض : سعود الخزيم
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ
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حرارة الشرقية تتعدى 50 درجة وانهيارات صخرية بجازان

أصدر الدفاع المدني أمس تنبيها عن المركز الوطني للأرصاد عن وجود أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة (الخرمة، المويه، تربة، رنية)،...

icon-byline.pngجازان : قاسم يحيى الهروبي وجدة : يمن لقمان وعبده علواني
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

عودة آمنة في أم القرى

عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى اجتماعها الثالث للعام 1442، أمس، برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور معدي آل...

icon-byline.pngمكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

العثور على مفقودي الرديفة

تم العثور على مفقودي الرديفة التابعة لمحافظة جبة وهما على قيد الحياة، والتي نشرت «الوطن» عن فقدهما، أمس، وهما من الجنسبة...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ
ضوئية لما نشرته «الوطن»

نقل 71 معهدا جامعيا للتعليم العام

أعلنت وزارة التعليم أمس بداية دمج مدارس ومعاهد الجامعات بالتعليم العام، وذلك بتسكين الإشراف الإداري والعلمي للمعاهد العلمية...

icon-byline.pngمكة المكرمة : أحمد الجهني
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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