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إعفاء المقيمين في رحلات الكروز من الحجر المؤسسي عند العودة للمملكة

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إعفاء المقيمين في رحلات الكروز السعودية من الحجر المؤسسي عند العودة للمملكة إعفاء المقيمين في رحلات الكروز من الحجر المؤسسي عند العودة للمملكة
بشرط تلقّي الجرعتين

إعفاء المقيمين في رحلات الكروز السعودية من الحجر المؤسسي عند العودة للمملكة

في قرار استثنائي يخص إجراءات دخول ركاب برنامج صيف 2021م من المقيمين والأجانب المحصنين بجرعتين والمسافرين على متن رحلات "الكروز " الحالية يتم إعفاؤهم من شرط الحجر المؤسسي عند عودتهم للمملكة، بعد الرحلة الدولية من الدول المحظورة جمهورية العربية، وغير المحظورة المملكة الأردنية الهاشمية،، والذين يتم تسجيل خروجهم من المملكة عبر المنافذ المخصصة للسفن السياحية، ومعاملتهم معاملة المحصن السعودي، والسماح لهم بالدخول، وإعفاؤهم عند قدومهم من الفحص PCR وعدم الخضوع للحجرالمؤسسي.

وكانت شركة "كروز" قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة إم.إس.سي كروز، وبموجب هذه الاتفاقية ستبحر سفينة "إم.إس.سي" في البحر الأحمر؛ انطلاقاً من جدة في عدة رحلات في 3 مسارات للرحلات منها جزر ينبع وشواطئ الأردن وسواحل مصر وسيتمكن ركَّاب السفينة من زيارة مجموعة مختارة من الموانئ والوجهات السياحية الرائدة على سواحل البحر الأحمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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