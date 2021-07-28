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ضبط أدوية ومنشطات ولبان وقهوة جنسية داخل محل عطارة بمركز أبشواي

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ضبط أدوية ومنشطات ولبان وقهوة جنسية داخل محل عطارة بمركز أبشواي ضبط أدوية ومنشطات ولبان وقهوة جنسية داخل محل عطارة بمركز أبشواي

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تمكنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من ضبط أدوية ومنشطات جنسية ولبان وقهوة جنسية ودهانات محظور بيعها وتداولها داخل محل عطارة بناحية أبشواي.

قامت إدارة الرقابة التجارية بشن حملة مكبرة برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية وبعضوية المفتشين أحمد إسماعيل أبوغرب ومحمد أنور رمضان محمد موسي ورائد حرب.

جاء ذلك ‏‎بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت النيابة العامة مصادرة الأدوية وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

المصرى اليوم

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