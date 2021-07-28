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محافظ المنيا: بدء أعمال إنشاء مدرسة الكوامل للتعليم الأساسي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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محافظ المنيا: بدء أعمال إنشاء مدرسة الكوامل للتعليم الأساسي ضمن مبادرة «حياة كريمة» محافظ المنيا: بدء أعمال إنشاء مدرسة الكوامل للتعليم الأساسي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن هيئة الأبنية التعليمية بدأت في أعمال إنشاء مدرسة الكوامل للتعليم الأساسي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك بعزبة الكوامل التابعة لقرية عباد شارونة بالوحدة المحلية لقرية أبا الوقف بمركز مغاغة، على مساحة 1300 متر وبتكلفة تقدر بحوالي 5 مليون جنيه.

أكد المحافظ على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بتوفير كافة الخدمات لجميع المواطنين لتحقيق «حياة كريمة» للأهالي، ومنها على وجه الخصوص الحق في التعليم وإتاحة فرص التعلم لجميع المواطنين في القرى والنجوع وإنشاء مدارس جديدة بمواصفات محددة وفقا لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية.

أوضح المهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن مدرسة الكوامل للتعليم الأساسي والجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، ستضم 11 فصلا باجمالي 440 طالبا وتقام على مساحة 1300 متر تقريبا «أرضي +4 طوابق»وقد تم إزالة المباني القديمة والبدء في أعمال التمهيد وحفر الأساسات.

وكان الأهالي بعزبة الكوامل قد أقاموا مباني على أرض بدون ترخيص لاستخدامها كمدرسة لأبناء القرية بها، وتم تحرير محضر إيقاف للأعمال.

وقرر المحافظ حينذاك إغلاق المبنى القائم بعزبة الكوامل والمستخدم كمدرسة، وتم إزالة المبنى والبدء في إنشاء مدرسة بعزبة الكوامل بمركز مغاغة، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، ووفقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بها، وذلك استجابة لأهالي العزبة.

المصرى اليوم

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