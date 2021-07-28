جامعة المنوفية تستقبل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات

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استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أعضاء اللجنة العلمية الدائمة بالمجلس الأعلى للجامعات لترقية الأساتذة المساعدين بقطاع التربية تخصص المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، برئاسة الدكتور الغريب زاهر مقرر اللجنة العلمية، وذلك قبل توجه اللجنة إلى كلية التربية لانعقاد الجلسة الشهرية بدعوة من الدكتور صبحى شرف عميد التربية والدكتور محمد زيدان عميد التربية النوعية.

تناول اللقاء الحديث عن منظومة المقررات الالكترونية وتطبيق الكتاب الإلكتروني بالجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوجه الجامعات لتحويل الكتاب الورقى إلى إلكترونى لتقديم الخدمة التعليمية للطالب ضمن المشروع القومي للبنية التحتية المعلوماتية للجامعات الحكومية، لتكون خطوة هامة فى مجال التعليم العالي فى مصر والتحول الرقمى.

وناقش مبارك الآليات التى يجب وضعها للتحول إلى الكتاب الإلكتروني والتي تحفظ لأعضاء هيئة التدريس حقوقهم أيضا، واستعداد جامعة المنوفية لهذه الخطوة الهامة، وماقامت به الجامعة منذ فترة من رفع المقررات إلكترونيا على المنصة ومدى نجاحها فى تطبيق هذا النظام الهام الذى يواكب الثورة المعلوماتية وتوجه الدولة للتحول الرقمى على كافة المستويات.