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ألمانية تفوز بـ32.8 مليون يورو في اليانصيب دون أن تدري

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ألمانية تفوز بـ32.8 مليون يورو في اليانصيب دون أن تدري ألمانية تفوز بـ32.8 مليون يورو في اليانصيب دون أن تدري
أدركت أن الحظّ حالفها عندما قررت المشاركة في المرة التالية

ألمانية تفوز بـ32.8 مليون يورو في اليانصيب دون أن تدري

فازت امرأة من منطقة أونترفرانكن الألمانية بنحو 32.8 مليون يورو في اليانصيب، غير أنها لم تدرك الأمر في البداية.

ووفق ما أعلنت الجهة المنظمة لليانصيب "لوتو بايرن" اليوم الأربعاء، فقد كانت المرأة البالغة من العمر 45 عامًا هي الوحيدة على مستوى ألمانيا التي فازت في السحب يوم 9 يونيو الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تلاحظ المرأة قيمة تذكرة اليانصيب الخاصة بها، إلا في مشاركتها في اللعبة في المرة التالية.

ونقلت "لوتو بايرن" عن الفائزة قولها: "أشعر بالدوار كلما أتذكر أنني حملت ما يقرب من 33 مليون يورو في محفظتي لعدة أسابيع دون القلق بشأنها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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