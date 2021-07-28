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رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:16 مساءً
الجيزة رفع 100 طن مخلفات وضبط 22 حالة إشغال
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:16 مساءً
استقرار وترقب .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء الأحد 15 أغسطس 2021
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:16 مساءً
ناشئات الطائرة يواصلن الاستعداد للموسم الجديد
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:15 مساءً
انطلاق فترة الإعداد لبراعم الزمالك
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:15 مساءً
شباب طائرة الزمالك يواصل تدريباته
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:15 مساءً
الزمالك الأفضل دفاعًا والأكثر نظافة للشباك بالدوري
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:15 مساءً
أبرز أرقام لاعبي الزمالك في مباراة الإسماعيلي
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:15 مساءً
وزير الرياضة: لم نخفق في الأولمبياد.. وانتخابات الأندية في موعدها.. فيديو
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:15 مساءً
وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:15 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الغنوشي: قرارات قيس سعيد تستهدف النظام الديموقراطي في تونس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 28 يوليو 2021 02:37 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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