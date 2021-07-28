رئيس «الحسنة»: معاقبة المقصرين في تقديم الخدمات للمواطنين

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أكد مجلس تنفيذى الحسنة في وسط سيناء على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين لمتابعة تحقيق مصالحهم وتلبية إحتياجاتهم .

جاء ذلك في إجتماع المجلس التنفيذى المنعقد برئاسة أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، وبحضور المهندس أحمد عبدالحليم سالمان نائب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى ومديرى الإدارات الخدمية، حيث أكد رئيس المركز والمدينة على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بضرورة التواصل المستمر والمتابعة لضبط العمل بالقرى لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية إحتياجاتهم.

واستعرض «عفش» خطة سير العمل في كل قرية، وطرح المشاكل والمعوقات التي تعرقل إنتظام العمل وكيفية سرعة تلبية مطالب المواطنين بها، والتى كان من أهمها شكاوى المواطنين في بعض القرى من عدم وصول مياه الشرب بإنتظام اليهم، حيث تم التنبيه على المهندس مدير شركة المياه والصرف الصحى بسرعة حل هذه المشكلة وتوفير برنامج المياه بإنتظام لكل قرية.. كما تم التنبيه على رؤساء القرى بالإشراف والمتابعة على سيارات المياه والتأكد من تنفيذ برنامج المياه الخاص بكل قرية.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أنه في حالة عدم توفير سيارات مياه من الشركة القابضة للمياه أو حدوث أي تقصير في برامج المياه.. يتم التواصل برئيس المركز والمدينة لسرعة دفع سيارة المياه الخاصة بمجلس المدينة لتغطية برامج المياه في القرى المحتاجه لذلك .

وأكد على لقاء جميع المواطنين ومتابعو جميع الشكاوى المقدمة منهم سواء في مكتبه أو على وسائل التواصل الاجتماعى.. والعمل على حلها، وذلك بهدف الوصول إلى أعلى آداء لتسهيل مصالح المواطنين على مستوى مركز ومدينة الحسنة، مشيرا إلى معاقبة المقصرين في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلن «عفش» أنه على أي مواطن بالقرى لديه شكوى من أي قطاع أو تقصير في الخدمات المقدمة في أي مجال.. عليه أن يتقدم بها إلى رئيس القرية التابع لها للعمل على حلها، وأنه في حال عدم الوصول لحل لأى مشكلة فعليه التوجه إلى ديوان عام المجلس والمدينة للعمل على ايجاد حل لها .

كما نبه على رؤساء القرى بالتواصل مع مرافق الخدمات والادارات المعنية لسرعة حل أي مشكلة في القرى وتلبية خدمات المواطنين .